Signal gegen Gewalt an Frauen und Mädchen: Rathaus ganz in Orange

Ganz in Orange leuchtete am Donnerstagabend das Telgter Rathaus anlässlich des Internationalen Tages gegen Gewalt an Frauen und Mädchen.

Am Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen und Mädchen zeigte sich auch die Stadt Telgte solidarisch. Sie nutzte den Gedenk- und Aktionstag, der jährlich am 25. November begangen wird und sich in diesem Jahr zum 40. Mal jährt, um mit verschiedenen Aktionen das Thema Gewalt gegen Frauen aufzugreifen. Erstmals erstrahlte am Donnerstagabend etwa fünf Stunden lang das Rathaus in orangenem Licht. Orange ist die Kampagnenfarbe der Organisation UN Women der Vereinten Nationen. Vor dem Haupteingang hatten sich an diesem Donnerstagabend einige Frauen mit Bürgermeister Wolfgang Pieper versammelt. Darunter die Gleichstellungsbeauftragte Kada Malaj und ihre Stellvertreterin Martina Wiedeler sowie Jo Brömmel vom Frauenhaus Telgte. Bürgermeister Wolfgang Pieper begrüßte die Initiative. Er sprach von einer beschämend starken Zunahme häuslicher Gewalt gegen Frauen und Mädchen.