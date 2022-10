Dr. Michael Höffner feiert am Sonntag in der Kraftfahrerkapelle in Raestrup sein silbernes Priesterjubiläum.

Sein silbernes Priesterjubiläum feiert am Wochenende der „Sonntagspastor“ von Raestrup, Dr. Michael Höffner. Am 10. Oktober 1997 wurde er in Rom zum Priester geweiht. Seit Advent 2001 versieht der frühere Subregens des Priesterseminars und heutige Lehrbeauftragte für Theologie der Spiritualität an der Philosophisch-Theologischen Hochschule Münster nach Angaben der Kirchengemeinde St. Marien seinen Dienst in der Kraftfahrerkapelle St. Christophorus. Das Priesterjubiläum soll an diesem Wochenende festlich begangen werden. Gemeinsam mit Domvikar Höffner findet um 9 Uhr in der Kraftfahrerkapelle ein Gottesdienst statt. Anschließend sind alle Gäste zu einem Empfang eingeladen, um dem Jubilar persönlich gratulieren zu können.