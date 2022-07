Sitzbank hat einen neuen Platz bekommen

Immer wieder gibt es Arbeit am Waldlehrpfad von Haus Langen.

Arbeiten am Waldlehrpfad

Eine umgestürzte Eiche sorgte dafür, dass die Sitzbank am Eingang des Waldlehrpfades umgesetzt und weitere kleine Arbeiten getätigt werden mussten.

Eine gestandene Eiche, die vor einiger Zeit dem Sturm nicht standgehalten hatte und zu Boden gekracht war, hat für zusätzliche Arbeit am Waldlehrpfad von Haus Langen gesorgt. Eine Sitzbank musste um einige Meter versetzt und im Boden verankert werden. „Wir haben sie auch gleich mit einem neuen Anstrich versehen“, berichtete Krinkrentner Albert Laubrock, der sich seit einiger Zeit dort engagiert. Das Insektenhotel konnte am angestammten Platz bleiben.

Bezüglich der Beschilderung der am Fußweg stehenden Baumarten sei auf absehbare Zeit eine Generalüberholung notwendig, meint Laubrock weiter. „Witterungseinflüsse haben zum Verblassen der Schriftzüge geführt.“ Ferner sei der eine oder andere Baum an der bezeichneten Stelle nicht mehr vorhanden.

Insgesamt ist aber bis auf diese kleineren Dinge alles in Ordnung, und die Besucher können an der Strecke rund um die Gräfte in aller Ruhe die Hinweise auf die verschiedenen Baumarten lesen, auf den Sitzbänken Platz nehmen sowie Sonne und Wasser genießen.

Der Waldlehrpfad, der zu einem beliebten Eckpunkt für Wanderer und Radfahrer geworden ist, wird gerne genutzt. Ein Rundgang bietet Erholung und ist lehrreich zugleich auch für Schulklassen. Stileiche, Sommerlinde, Esche bis hin zur Rotbuche: Hier sind viele Baumarten vertreten. Bei den Sträuchern ist es unter anderem der Weißdorn. Und das Insektenhotel bietet auch lehrreiche Hinweise. Mit der zeitgemäßen Wiederherstellung des Waldlehrpfades und dem Aufstellen eines Insektenhotels hatte die Gräfte auf Haus Langen im Jahr 2011 nach den durchgeführten Renovierungsmaßnahmen eine weitere Belebung erfahren.

Der Westbeverner Krink hat sich diese Aufgabe angenommen. Albert Laubrock, der zusammen mit Detlef Ziermann zum Start über 25 Schilder mit erklärenden Texten auf je einem Holzpfahl befestigte, hat bereits seit einigen Jahren die Pflege des Waldlehrpfades allein inne und schaut in zeitlichen Abständen nach dem Rechten.

Albert Laubrock freut sich darüber, dass selbst Besucher aus Münster und dem Münsterland auf dem Waldlehrpfad einen Rundgang unternehmen und sich informieren. Er ist auch froh, dass die Hinweisschilder nicht beschädigt werden und dadurch auch das ehrenamtliche Engagement auch gewürdigt wird.