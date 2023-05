Skulptur wohl von Unbekannten zerstört

Das Eichhörnchen am Baumstamm ist zerstört. Die Stadt geht davon aus, dass es ein Vandalismusfall ist.

Als die ersten Besucher am Mittwochmorgen auf den Marktplatz kamen, war eine der beiden Sandsteinfiguren bereits kaputt. Nur noch ein Haufen Sand und einige Fragmente zeugten vom Eichhörnchen am Baumstamm, das die beiden Künstler Lea Diehl und Karina Cooper am Wochenende unter den Augen zahlreicher Zuschauer geschaffen hatten.

Simone Thieringer von der Stadtverwaltung will sich selbst noch ein genaues Bild machen, geht aber nach ersten Erkenntnissen von einem Vandalismusfall aus. Denn die Sandskulpturen seien von der Struktur her ausgesprochen hart, der starke Regen am Dienstagabend hätte ihnen eigentlich nicht schaden dürfen.

Zweite Figur hat Riss

Da auch die zweite Skulptur bereits einen größeren Riss ausweist, soll der Bauhof die Reste zusammenkehren. Immerhin hat alles drei Tage lang gehalten, und wir haben eine Menge sehr positiver Rückmeldungen bekommen, sagte Thieringer.