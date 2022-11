Eisbildhauer sind an den kommenden beiden Samstagen auf dem Marktplatz anzutreffen. Ais Klareisblöcken formen sie Skulpturen.

Im November sorgen Eisbildhauer für eine ganz besondere Atmosphäre auf dem Telgter Marktplatz. An zwei Samstagen, am 19. und am 26. November, werden sie zwischen 12 und 16 Uhr live Skulpturen aus Klareisblöcken anfertigen. Eisbildhauer präsentieren ihre hohe Handwerkskunst.

Aus der Liebe zu diesem uralten Handwerk kommen je nach Eisbildhauer kleine Kettensägen, Spezialeiswerkzeug, Macheten oder klassisches Handwerkzeug zum Einsatz. Über einen Zeitraum von mehreren Stunden erleben die Zuschauer die Entstehung wunderschöner Eisskulpturen. Speziell für diesen Event hergestellte beleuchtbare Podeste mit Akkuscheinwerfern und freier Farbwahl lassen die Skulpturen ab der Dämmerung in einem wunderschönen Licht erscheinen.

Der Eintritt bei dieser Open-Air-Veranstaltung ist frei.