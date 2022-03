„Smachtlappen“ und Handyfasten

Das in Westfalen bekannteste ist das Hungertuch, das im Religio hängt. Das Bild zeigt das Werk nach dem Umzug in den neuen Gebäudeteil. Zu sehen sind der damalige Leiter Dr. Thomas Ostendorf, seine Stellvertreterin Anja Schöne und Landrat Dr. Olaf Gericke.

Am Aschermittwoch beginnt für (nicht nur katholische) Christen die 40-tägige vorösterliche Fastenzeit. „Die Idee dahinter ist, dass Fasten- und Abstinenztage der körperlichen und geistigen Vorbereitung auf kirchliche Hochfeste dienen und gleichzeitig an biblisches Geschehen erinnern sollen“, erklärt in einer Pressemitteilung Christiane Cantauw, Geschäftsführerin der Kommission Alltagskulturforschung beim Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL). „Der zeitweise Verzicht auf Nahrung ist nicht auf das Christentum beschränkt, sondern wird als religiöse Praxis auch in anderen Religionen gepflegt.“

Fastentage waren neben den 40 Tagen von Aschermittwoch bis Karsamstag (mit Ausnahme der Sonntage) auch die Adventstage, die Quatembertage (Mittwoch, Freitag und Samstag von vier bestimmten Wochen im Jahr), die Vorabende der kirchlichen Hochfeste Pfingsten und Weihnachten sowie die Tage vor Peter und Paul (29. Juni), Mariä Himmelfahrt (15. August) und Allerheiligen (1. November).

„Diese zahlreichen Fasttage konnte sich kaum jemand merken. Damit sie nicht vergessen wurden, war es eine wichtige Aufgabe der Pfarrer, den Gläubigen jeden Sonntag ausdrücklich einzuschärfen, ob und wann in der nächsten Woche Fastengebote zu beachten waren“, sagt Cantauw.

Äußerlich sichtbares Zeichen der Fastenzeit, war das Fastenvelum, ein großes, besticktes Tuch, das ab Aschermittwoch zwischen den Gläubigen und dem Altar hing. Es wurde als Zeichen der Fastenzeit angesehen und „Smachtlappen“ oder „Hungertuch“ genannt.

Im 19. Jahrhundert haben viele Gemeinden die Hungertücher allerdings abgeschafft. Einige wenige der alten, bildreich bestickten Stücke haben aber die Zeiten überdauert. Das in Westfalen bekannteste ist das Hungertuch aus Telgte das im dortigen Religio-Museum zu sehen ist.

Was die Vorschriften in der vorösterlichen Fastenzeit betraf, so gab es von Zeit zu Zeit bischöfliche Fastenverordnungen, die in den Kirchen mit einem Hirtenbrief zusammen verlesen wurden. Angesichts von Missernten, Hungerjahren und Kriegen war es sinnvoll, die strengen Fastengebote abzumildern. Das nutzten die Bischöfe des Bistums Münster beispielsweise im 19. Jahrhundert häufig. So erließ Bischof Johann Georg Müller den Gläubigen per Fastenverordnung von 1859 die mittwöchige Abstinenz im Advent.

Außerdem waren – mit Ausnahme des Karfreitags – Fleischsuppen und mit (tierischem) Fett zubereitete Speisen auch an den Abstinenztagen gestattet. „Zahlreiche Bevölkerungsgruppen erhielten von den Pfarrern großzügige Dispense, die sie vom Fasten entbanden. Das waren beispielsweise Fabrikarbeiter, Arme, Tagelöhner, gemischt-konfessionelle Familien, Reisende, Gastwirte und Militärpersonen.

Auch diejenigen Personen, die von Nicht-Katholiken eingeladen worden waren, durften eine Ausnahme machen,“ erläutert Cantauw. „Wer eine Dispens erhalten hatte, sollte im Gegenzug nach Möglichkeit eine Spende entrichten.“

Eine Fastenverordnung gab es auch nach dem Zweiten Weltkrieg: Am 21. Januar 1946 erließ der Bischof von Münster, Clemens August Graf von Galen, bistumsweit gültige Vorschriften für die Fastenzeit, die am 6. März 1946 begann.

„Der Bischof erkannte durchaus, dass es für die meisten Gläubigen wohl kaum möglich war, den strengen Fast- und Abstinenzvorschriften Genüge zu tun. Deshalb verwies er auf die bereits 1939 erteilte ‚allgemeine Dispens‘ und beharrte lediglich auf Aschermittwoch und Karfreitag als Fast- und Abstinenztage – an letzterem sei auch der Genuss von Fleischbrühe verboten,“ sagt Cantauw.

Spannend sei auch, dass der Bischof den Gläubigen Alternativen zum Nahrungsverzicht aufzeigte, die manch einem sehr bekannt vorkommen dürften: „Daher mögen besonders jene, die von der Beobachtung der Fastengebote dispensiert oder entschuldigt sind, sich freiwillig andere angemessene Abtötungen auferlegen, indem sie sich beispielsweise des Alkohols oder anderer erlaubter Genussmittel enthalten“, heißt es in der Fastenverordnung.

Der Bischof stieß mit dieser Maßgabe nicht nur die Tür zum Nachdenken über mentale Abhängigkeiten und zeitweiligen Verzicht auf, der heute beispielsweise im Autofasten oder Handyfasten seinen Ausdruck findet, sondern er schuf die Möglichkeit eines (vorsichtigen) Wechsels von Verordnung und Gebot hin zu freiwilliger Buß-Leistung.