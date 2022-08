Sommer, Sonne, Spiel und Spaß

Das erste Mal seit 2019 sind zirka 50 Kinder und Leiter der KjG Telgte in der Herberge Hogeyz in der Nähe von Braunlage wieder im Ferienlager.

Sommer, Sonne, jede Menge Spaß – und endlich wieder Ferienlager. Das erste Mal seit 2019 sind zirka 50 Kinder und Leiter der KjG Telgte in der Herberge Hogeyz in der Nähe von Braunlage wieder im Ferienlager. Am vergangenen Wochenende ist die Gruppe vom Schulzentrum vier Stunden in Richtung Braunlage gefahren. Nach der Ankunft wurde gegrillt und ein Kennlernspiel gespielt, um die Leiter und die Gruppe kennenzulernen.

Und natürlich hat die Gruppe am Tag drauf nach einem Tag voller Workshops, Spielen und leckerem Essen, das die beiden Kochmuttis gezaubert haben, mit dem Frauen-DFB-Team mitgefiebert. Auch die erste Party wurde am Montag schon gefeiert – der ganze Tag stand unter dem Motto „Ozean“. Leiter und Kinder waren als Krabben, Fische, Sponge Bob, Quallen und alle weiteren möglichen Ozeanbewohner verkleidet, ein super buntes Bild. Auch der Gottesdienst am Montag, den der Pastoralreferent David Krebes, der extra für diesen Tag im Ferienlager angereist war, abhielt, stand unter dem Motto „Ozean und Schifffahrt“.

Passend zum ersten richtig sonnigen Tag am Dienstag ging es für die Gruppe ins Freibad im nahe gelegenen Zorge, und abends konnten sich alle bei Film und Fernsehen erholen.

Auch in der zweiten Hälfte des Ferienlagers waren noch viele Aktionen wie einige Mottopartys, ein Ausflug zum nahe gelegenen Wurmberg und Spiele geplant. Vor allem aber freute man sich auf noch mehr leckeres Essen der Kocheltern und Spiel und Spaß mit den Teilnehmern. „Es fühlt sich richtig super an, endlich wieder im Ferienlager zu sein und zu sehen, dass es allen Teilnehmern noch genauso gut gefällt wie vor drei Jahren“, sagt Marijke Steinkuhl, Lagerleitung, die 2021 auch die Notbetreuung der KjG in Telgte organisiert hat.