Sonderschichten für die Ahrtal-Bewohner

Sonderschichten hat das Team der Fahrradwerkstatt in den vergangenen Tagen geschoben. Dabei wurden 30 Räder für Bewohner im Ahrtal auf Vordermann gebracht. Die werden nun passend zu Weihnachten verteilt.

Über 30 gut erhaltene und von den Ehrenamtlichen in der Fahrradwerkstatt aufbereitete Fahrräder dürfen sich Bewohner im Ahrtal freuen.

In das durch das Hochwasser vor rund zwei Jahren betroffene Gebiet wurden sie nun durch Joachim Pupkes von der Flughafenfeuerwehr des FMO gebracht. Möglich machte das die große Spendenbereitschaft und damit die Tatsache, dass viele ältere aber noch gut erhaltene Fahrräder abgegeben und in der Werkstatt aufbereitet wurden.

So konnte der Westbeverner Krink, der die Werkstatt in enger in Zusammenarbeit mit Verein Zib (Zusammen ist besser) betreibt, über den Bedarf für Flüchtlinge hinaus, auch Fortbewegungsmittel für einen weiteren guten Zweck übergeben. Der Kontakt lief über Ulrich Seidel, Mitglied im Team der Fahrradwerkstatt.

Das Team der Fahrradwerkstatt legte Zusatzschichten ein: Über die wöchentliche Öffnungszeiten hinaus wurden Leezen auf Vordermann gebracht. „Dass dadurch auch den Bewohnern im Ahrtal geholfen werden kann, freut uns natürlich“, so Thomas Müller. Zu den Fahrradspenden kamen auch Teppiche, die ein bekanntes Unternehmen aus Senden für den guten Zweck zur Verfügung stellte.