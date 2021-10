Sonnenblumen und blühende Heide auf den Tischen, Geschichten rund um die Erntezeit bei Kaffee und Kuchen: In gemütlicher Runde genossen am Mittwoch über 50 Besucherinnen die Erntedankfeier der Frauengemeinschaft St. Ambrosius. Eingeladen war dazu auch die KFD Brock. Schon der Gottesdienst, den Pfarrer Egbert Bessen mit den Anwesenden feierte, stand ganz unter dem herbstlichen Thema Ernte. Beim anschließenden Kaffeetrinken im Edith-Stein-Haus kamen dann auch dementsprechend Gartenfrüchte auf den Tisch. Im hausgebackenen Kuchen, dem Rosinen- und Nussbrot wie auch in den Marmeladen fanden sich heimische Ernteprodukte wieder. Texte und Geschichten zum nachdenken, beispielsweise darüber dass man dankbar sein sollte mit dem was man hat und ebenso auch nachhaltig mit der Umwelt umgehen sollte, las Agnes Rottwinkel vor. Für eine weitere Geschichte über die Jahreszeiten nahm sie Margret Haverkamp und Maria Pries hinzu. Dass die Erntedankfeier so gelang, war einem ganzes Catering-Team der KFD-Frauen zu danken. Sie hatten im Vorfeld gebacken und gekocht, gaben Kuchen aus, servierten den Kaffee und kümmerten sich letztlich darum, dass alle Besucherinnen einen schönen Nachmittag hatten.