Sonnenblumenöl und Mehl begehrt

Es ist unglaublich: Wie vor fast genau zwei Jahren, als sich Corona in der Region erstmalig in größerem Umfang ausbreitete, sind Regalplätze in einigen Supermärkten wieder leer. Doch statt Toilettenpapier und Hefe ist es dieses Mal vor allem Speiseöl, das entweder ganz fehlt oder nur noch rationiert verkauft wird, oder aber erneut Mehl, das knapp scheint. Auch Zucker ist nach Angaben von Verkäuferinnen in einzelnen Läden in Telgte zwischenzeitlich knapp gewesen, aktuell habe sich die Lage aber wieder stabilisiert.

„Wir haben generell vor Ostern – genau wie vor Weihnachten – immer eine erhöhte Nachfrage nach Backartikel, vor allem nach Mehl“, sagt ein Marktleiter. Aber die aktuell immense Nachfrage und die immer wieder leeren Regalplätze seien damit nicht zu erklären. Er ist überzeugt: „Die Leuten hamstern derzeit wieder Lebensmittel, weil sie Verknappungen und Verteuerungen befürchten.“

Beim Speiseöl scheint es ähnlich zu sein. Hier dürfte der Grund aber folgender sein: Der Krieg in der Ukraine wirkt sich nach Einschätzung des Verbandes der ölsaatenverarbeitenden Industrie in Deutschland spürbar auf die Verfügbarkeit und die Preise von Ölsaaten und deren Produkten in Deutschland aus. Die Ukraine mit 51 und Russland mit 27 Prozent seien die weltweit wichtigsten Exportländer für Sonnenblumenöl.

Nach Aussagen von Supermarktbediensteten aus Telgte hätten etliche Verbraucher in den vergangenen Tagen deutlich größere Mengen Speiseöl als sonst gekauft. Einiges davon wird sicherlich in Vorratskammern landen, angeblich auch etwas als „Diesel-Ersatz“ in Tanks, ist immer wieder im Internet zu lesen.

Der Penny in Telgte beispielsweise hat bereits reagiert. Dort hängt ein Zettel, mit dem die Kunden gebeten werden, solidarisch zu sein und nur geringe Mengen Sonnenblumenöl zu kaufen.

Andreas Dartmann, Geschäftsführer des gleichnamigen Autohauses, hat noch keine Erfahrungen mit Autofahrern gemacht, die Salatöl tanken, warnt aber vor solchen Ideen, genauso wie der ADAC. „Weder Pflanzenöl noch Heizöl eignen sich als Alternativen für den Fahrzeugtank“, betonen die Experten des ADAC. Unter anderem seien Einspritzpumpe und -düsen von modernen Dieselfahrzeugen nicht für das zähflüssigere Pflanzenöl ausgelegt, wodurch die Verbrennung nicht optimal verlaufe. Es sei nicht nur mit verminderter Motorleistung zu rechnen, sondern mittelfristig drohten Schäden an Motor und Kraftstoffsystemen. Zudem können sich in Kraftstofffilter und -leitungen Ablagerungen und Verstopfungen bilden. Außerdem können saure Bestandteile von Pflanzenölen Dichtungen angreifen und auf Dauer zerstören. Der angebliche Spareffekt sei dann mehr als weg.