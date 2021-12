Bereits seit 2003 gestaltete die Malteser-Jugend in jedem Jahr die Krippe samt großer Landschaft in der Herz-Jesu-Kirche in Brock.

Wie bereits in der Vergangenheit hat die Malteser Jugend auch in diesem Jahr wieder die Krippe in der Herz-Jesu-Kirche in Brock gestaltet. Die klassische Krippengestaltung mit Steinen, Moos und einem Fluss in der Nähe des Stalls soll einen vertrauten Eindruck vermitteln. „Diese Vertrautheit solle dann dazu führen, dass man anstehende Herausforderungen und Sorgen für einen Moment vergessen und sich auf die Familie und die Feierlichkeiten konzentrieren könne“, heißt es in einem Bericht der Malteser Jugend.

Denn die vergangenen Monate seien durch die Flutkatastrophe, den Afghanistan-Konflikt, der andauernden Klimakrise und der Coronapandemie von vielen schwierigen Aufgaben geprägt gewesen, deren Ausmaß unser Leben weiterhin sehr stark beeinflusst.

Daher richtet sich die Krippe besonders an die Alltagshelden. „Ob es Pflegekräfte sind oder andere Berufsgruppen, die in letzter Zeit an ihre Grenzen kommen. Wir alle können uns Held nennen. Wir haben Rücksicht genommen und uns gegenseitig unterstützt“, wie es in einer Erklärung zur Krippe heißt. Denn gerade jetzt zur Adventszeit sei es wichtig, dies nicht zu vergessen und darauf zu achten, wie es den Mitmenschen geht und neue Möglichkeiten zu finden, trotz der Pandemie die Familie sehen zu können.

Seit 2003 gestaltet die Malteser Jugend die Krippenlandschaft. In den vergangenen Jahren wurden die unterschiedlichsten Themen aufgegriffen, die in den Gruppenstunden besprochen wurden.