Der Vadruper Bernhard Mentzen feiert am heutigen Montag seinen 90. Geburtstag.

Viele kennen Bernhard Mentzen als den Mann hinter der Kamera. Viele Jahre lang filmte er besondere Ereignisse im Dorf, das Schützenfest oder seine Familie. Er machte Fotos und Dias, archivierte sie in seinem Haus am Brinker Damm und stellte sie den Vereinen zur Verfügung.

Andere kennen ihn als den Mann von der Versicherung, der neben seinem Job im Liegenschaftsamt Münster Doppelkarten für Mofas herausgab oder zu den Bauern fuhr, um Versicherungsschäden aufzunehmen.

Für seine vier Kinder ist er der geduldige Vater, der mit ihnen auf weite Urlaubsreisen fuhr. Spanien, Italien, das damalige Jugoslawien – das alles ohne Internetbuchung, sondern mit einem Atlas auf dem Schoß und dem Vertrauen, dass man schon eine Unterkunft finden werde.

„Sozial, aufgeschlossen, kommunikativ und gelassen.“ Das sind die Adjektive, mit der ihn seine Familie beschreibt. Die Kinder lachen: „Er wird sich sicher freuen, wenn er das heute liest.“ Denn auch wenn Bernhard Mentzen mit jetzt 90 Jahren nicht mehr der Jüngste ist, die tägliche Lektüre der Zeitung gehört für ihn zum gewohnten Ritual. Genauso wie „die Runden, die er zieht“. Er geht viel raus, redet gerne mit anderen Menschen, interessiert sich für vieles und ist immer offen.

Seine Lebensstationen könnten eine ganze Zeitungsseite füllen. Hier die Kurzversion: Am 19. September 1932 wurde Bernhard als letztes von fünf Kindern in Pierschütz (heutiges Polen) geboren. Im Januar 1945 flüchtete der damals 13-Jährige bei eisiger Kälte mit seiner Familie, zwei Pferden und zwei Wagen in drei Etappen. Zunächst nach Zary, dann bis Alsleben, danach bis Billerbeck (Haus Rorup).

Im April 1946 betrieb seine Familie einen Pachthof in Handorf-Dorbaum. Doch die Engländer wollten dort einen Flugplatz bauen. 1953 folgte der nächste Pachthof in Fuestrup bei Vadrup. Da Bernhard Mentzen damals mit 21 Jahren noch nicht volljährig war, musste sein Vater den Vertrag für ihn unterschreiben.

1965 heiratete er Martha Wietkamp aus Westbevern. 1966 kam Sohn Alfred, 1967 Tochter Mechthild, 1969 Tochter Birgit und 1971 Sohn Klaus zur Welt.

1971 musste die Familie den Hof Terborg im Schultenhook verlassen. Der Hof sollte dem Truppenübungsplatz zugeschlagen werden. Bernhard bekam eine Anstellung bei der Stadt Münster. Man baute ein Haus am Brinker Damm. Seine Kinder bekamen Kinder, Bernhard hat inzwischen sechs erwachsene Enkel. In den vergangenen Jahren kümmerte sich Bernhard Mentzen um seine kranke Frau, Martha starb 2018.

Seit einigen Tagen lebt Bernhard Mentzen nun im St. Anna Seniorenzentrum in Ostbevern. Auch dort geht er regelmäßig raus, dreht seine Runden und redet mit anderen Menschen. Ach ja – und die Zeitung bekommt er dort auch. Herzlichen Glückwunsch!