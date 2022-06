Spannend bis zum Schluss

Nach einem Wortgottesdienst und einem gemeinsamen Foto bekamen die Abiturientinnen und Abiturienten an der Loburg ihre Zeugnisse überreicht. Groß gefeiert wird am heutigen Samstag beim Abiball im Festzelt.

Abiturfeier an der Loburg mit Zeugnisübergabe

„Einige von Euch haben es zum Schluss noch sehr spannend gemacht“, sagte Schulleiter Michael Bertels mit Blick auf die Loburger Abiturienten. Und er meinte damit nicht die Noten und Prüfungen, sondern die Vorbereitungen rund um die Zeugnisübergabe und den Abi­ball. Die Einladungskarten habe er erst am Dienstag zur Unterschrift vorliegen gehabt (Einige sind vermutlich noch unterwegs“), und das Zelt sei quasi in letzter Minute aufgebaut worden. „Dadurch werden wir Euch ganz bestimmt immer in Erinnerung behalten“, sagte der Schulleiter mit einem Lächeln.