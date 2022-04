Spannende Entdeckungen

Historische Pfarrkirchen haben viele Geheimnisse, die es zu entdecken gilt. Was hat es beispielsweise mit dem Altar mit einem Aufbau aus Baumberger Sandstein auf sich, der in St. Cornelius und Cyprianus steht? Das erfuhren jetzt Senioren bei einem Besuch.

Den Geheimnissen eines Gotteshauses auf der Spur: Die Pfarrkirche St. Cornelius und Cyprianus in Westbevern war das Ziel eines Ausflugs von Bewohnern des Antonius-Wohnparks und deren Begleitern vom Projekt „Senioren mit Senioren“. Dort wurde die Gruppe von Margret Eickholt empfangen, die die Besucher zu einer Führung in der Kirche einlud.

Von allen Seiten gut sichtbar steht die Kirche im Mittelpunkt des Ortes. Bis auf den in Bruchstein ausgeführten romanischen Unterteil des Turmes, der aus dem 13. Jahrhundert stammt und in den 60er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts mit einer überragenden Spitze versehen wurde, handelt es sich um eine neugotische Hallenkirche, die am 17. November 1898 als dritte Pfarrkirche Westbeverns eingeweiht wurde. Aus dem Anfang des 16. Jahrhunderts stammt die Vorgängerin.

Das wertvollste Stück

Das wertvollste Stück der Kirchenausstattung ist der im südlichen Seitenschiff stehende und von 1631 stammende Altar mit einem Aufbau aus Baumberger Sandstein von dem angesehenen Bildhauer Gerhard Gröninger aus Münster. Dieser wirkte vor allem in Westfalen und den Niederlanden, und mit seinen Werken kam der Frühbarock in Westfalen zum Durchbruch. Der Altar wurde von dem Dekan des Domes zu Münster, Heidenreich von Lethmate, der auf Haus Langen geboren war, gestiftet. Im Zuge einer Renovierung wurde der Altar 1990 restauriert. Viel Interessantes konnte Margret Eickholt den Besuchern auch über diesen besonderen Altar erzählen.

Nach der Führung gedachten die Besucher laut einer Pressemitteilung noch in einer kleinen Gedenkfeier in der Kirche der Menschen in der Ukraine. Hierzu trugen die Begleiter des Projektes Texte vor, und im Anschluss daran wurde eine Friedenskerze angezündet und das Lied „…Herr, gib uns deinen Frieden“ gesungen.