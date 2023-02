Spaß am selbst programmierten Flipper

Mint-Tag am Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium

Zahlreiche Schüler des Maria-Sibylla-Merian Gymnasium durften jetzt in der Aula des Schulzentrums ihre Projekte für den Mint-Tag präsentieren. Aus den Unterrichtsfächern Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik stellten 50 Schülergruppen ihre Arbeit aus. Zuvor hatten die Fünft- bis Elftklässler entweder im Rahmen des Unterrichts, aber auch privat experimentiert, programmiert und gewerkelt.

„ Alle Teilnehmer sind freiwillig hier und haben Spaß an den Mint-Fächern. “ Philip Austermann

In den Pausen besuchten viele Mitschüler die Ausstellung − sehr zur Freude des Mint-Koordinators der Schule, Philip Austermann. Der Chemie- und Biologielehrer zeigte sich erfreut über die respektvolle und wertschätzende Atmosphäre untereinander. „Alle Teilnehmer sind freiwillig hier und haben Spaß an den Mint-Fächern“, betonte Austermann. Der alle zwei Jahre an der Schule stattfindende Mint-Tag biete eine tolle Präsentationsplattform für Projekte aller Art.

Wie Wasser bergauf fließen kann

Nach dem coronabedingten Ausfall des Aktionstages vor zwei Jahren konnten die Mädchen und Jungen jetzt wieder persönlich ihre Ergebnisse präsentieren. Fünftklässler erklärten, wie Strom selbst hergestellt werden oder Wasser bergauf fließen kann, während ältere Schüler sich mit galvanischem Verkupfern oder dem Gärungsprozess auseinandersetzten.

Flipper-Wettbewerb

Vier Mädchen aus der neunten Klasse veranstalteten einen kleinen Flipper-Wettbewerb. Das Spiel aus Fischertechnik hatten sie zuvor eigenständig gebaut und programmiert. Die Schülerinnen waren in ihrem naturwissenschaftlichen Differenzierungskurs auf die Idee gekommen und hatten das Projekt dann zuhause umsetzen können. „Das Programmieren des Flippers habe ich mir selbst beigebracht“, erzählte eines der begeisterten Mädchen und ein anderes fügte hinzu: „Das Projekt war zwar viel Arbeit, hat aber auch großen Spaß gemacht.“ Das Zusammenspiel aus künstlicher Intelligenz und manueller Steuerung − so beschreiben sie ihr eigenes Spiel − faszinierte auch die Besucher und bereitete große Freude.

Eine Jury aus Schülern und Fachlehrern besuchte jeden der 50 Stände, denn in den kommenden Wochen sollen jeweils sechs Aussteller in den Altersgruppen fünfte bis siebte Klasse und achte bis zwölfte Klasse für besonders gelungene Projekte ausgezeichnet werden.