Spaß mit der Spielzeugkiste

Gut angenommen wird die Spielzeugkiste, die mit verschiedenen Spielgeräten bestückt ist und sich unter dem Pavillon auf dem Dorfplatz befindet. Rahul und Evangeline waren früh auf den Beinen, um das Angebot „Spiel, Spaß und Sport“ in den Sommerferien zu nutzen. Insbesondere das Seilchenspringen war angesagt.

Die Idee hinter der Kiste: Die benötigten Materialien für verschiedene Spielformen können aus der Kiste genommen werden, um diese erst zu nutzen und sie anschließend wieder an Ort und Stelle in die Box zurückzulegen. Rahul und Evangeline nutzten gleich mehrere Möglichkeiten der sportlichen Betätigung. Dazu gehörten auch die Leichtbälle und der Fußball. „Wir nehmen das Angebot gerne an. Es macht uns Spaß, es bietet eine schöne Abwechslung in den Ferien“, so die beiden. Auch die Mutter von Rahul und weitere Erwachsene bekamen Spaß an der Sache. „Wenn wir schon mal hier sind, dann nutzen auch wir die Spielmöglichkeiten.“

Dass die verschiedenen Materialien aus der Spielzeugkiste jeden Tag genutzt werden, darüber freuen sich auch Gudrun Nosthoff und ihr Team, die „Spiel, Spaß und Spaß“ ins Leben gerufen haben. Täglich bis zum Ferienende kann die Box genutzt werden.