Spaß und Geschicklichkeit im Fokus

Geschicklichkeit und Wissen, ein gutes Gedächtnis und botanische Kenntnisse sowie Aufmerksamkeit und Glück, ein braves Pferd und ein gutes Team – damit hat Finja Bliesemann die Stallmeisterschaft auf dem Hof Schulze Hobbeling für sich entschieden. Zwölf Gespanne hatten teilgenommen und alle hatten an diesem gut organisierten Wettbewerb viel Spaß – egal auf welchen Platz sie am Ende landeten.

Finja Bliesemann ist neue Stallmeisterin der IG Fahren. Sie meisterte mit ihrem Team die Aufgaben, die Sandra Schulze Temming-Hanhoff mit Tochter Johanna, Silke Schulze Hobbeling mit Tochter Tessa und Steffi Schulze Hobbeling den Fahrern gestellt hatten. Bei dieser Meisterschaft ging es auf der vier Kilometer langen Fahrt in die Umgebung in erster Linie um Spaß und Geschicklichkeit. Zudem waren einige Rätsel zu lösen. Zwölf Gespanne gingen an den Start. Vom Ein- bis zum Vierspänner, vom Shetlandpony bis zum Großpferd war alles vertreten.

Die ersten Punkte mussten erwürfelt und die Zahlen geschickt in eine Rechenaufgabe eingetragen werden, um so möglichst viele Zähler zu sammeln. Unterwegs war vor allem die Aufmerksamkeit der Beifahrer gefragt, um die gestellten Fragen zu beantworten. Die Antworten fanden sich auf Schildern, an Bänken oder am Anglerheim.

Botanische Kenntnisse

Zudem waren kniffelige Rätsel zu lösen und botanische Kenntnisse hilfreich. Patente Beifahrer mit gutem Gedächtnis konnten ebenfalls Punkte für das Team sammeln. Einmal mussten sie mit einem Schraubenzieher Muttern stapeln, ein anderes Mal auf Stelzen laufen und dabei aus dem Gedächtnis eine Einkaufsliste abarbeiten. Wer Beifahrer verschiedener Altersklassen dabei hatte, konnte beim Märchenraten die volle Punktzahl sammeln, künstlerisch begabte Beifahrer waren bei den „Montagsmalern“ vorne mit dabei.

Der oder die Fahrer mussten nicht nur den Pferden den Weg zeigen, sondern beim Entenangeln zwei ruhige Hände bewahren. Die eine an den Leinen, damit das Pferd ruhig stehen bleibt, die andere an der Angel. Bei Schätzfragen war ein wenig Glück gefragt, bei anderen Stationen eine gute Puste.

Zum Abschluss musste ein Kegelparcours in möglichst schneller Zeit bewältigt werden. Doch zu schnell durften die Fahrer ihre Pferde nicht gehen lassen, denn der Beifahrer musste sich gleichzeitig Gegenstände merken, die in Eimern neben den Kegeln lagen.

Insgesamt hatten die Teilnehmer viel Spaß an der Meisterschaft, der abends im Reiterstübchen bei der Siegerehrung anhielt. Nachdem die Pferde im Stall ihr Heu mümmeln durften, fand die Platzierung statt.

Über Platz zwei freute sich Aloys Schulze Temming-Hanhoff mit seinen Beifahrern, Dritte wurden die Nachwuchsfahrer Jannik Schulze Temming-Hanhoff und Leonard Craes. Finja Bliesemann wird ihren Titel im kommenden Jahr nicht verteidigen dürfen, denn traditionell richtet der Sieger die nächste Meisterschaft aus.