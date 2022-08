Späße mit echten Gefühlen

Atze Schröder wünschte sich, dass sein Publikum am nächsten Tag Bauchmuskelkater hat. Bei so manchem Gast wird das tatsächlich der Fall gewesen sein.

„Kühler Abendwind fängt sich in deinen Haaren“, klingt es kurz nach 20.30 Uhr aus der Boxenanlage auf der Telgter Planwiese. Spätestens beim Refrain „Manchmal möchte ich schon mit dir“ fangen nicht wenige Besucher an, mitzusingen. Dann aber erscheint aber nicht etwa Roland Kaiser auf der Planwiesen-Bühne.

Stattdessen bricht die Musik, eine Version von Rammsteins „Sonne“ klingt aus den Boxen und kündigt an: „Hier kommt der Atze.“ Jubel brandet auf und dann ist er da – natürlich mit Minipli-Perücke, bläulich getönter Pilotenbrille, eng anliegenden Klamotten und Cowboy-Stiefeln. Atze Schröder umschmeichelt die Telgter („Hier ist alles besser als woanders“), zieht über die vorherigen Auftrittsorte und ganz besonders über Schwaben her und verspricht: „Ich will, dass ihr morgen Bauchmuskelkater habt.“ Das Publikum goutiert das ebenso wie die Ankündigung, dass Atze auch nach 28 Jahren auf der Bühne weder gesellschaftskritische noch politische Späße im Gepäck hat. Würde ja auch nicht passen zu einem Programm, das der Comedian mit dem Titel „Echte Gefühle“ überschrieben hat.

Aber wo kriegt man noch echte Gefühle? „Ein Mensch ist am authentischsten, wenn er auf dem Sofa liegt, schläft und furzt“, meint Atze. Der „akute Heckhusten“, ein „Gestank wie in einem Yakgehege in Katmandu“ – und das in einem Aufzug: „Vielleicht ist Peinlichkeit das echteste aller Gefühle.“ Ob ihm die Situation allerdings wirklich peinlich wäre? Man ist verleitet, das Gegenteil zu glauben. „Du musst ja auf der Bühne aufpassen, was du sagst. Ein falscher Ton und du wirst auf Twitter durch den Kakao gezogen.“ Vor einem Shitstorm in 280 Zeichen hat der Ruhrpottproll erkennbar keine Furcht. Anlässe dafür böten Atzes „Echte Gefühle“ ausreichend – ganz egal, ob er ein Konzert der Band Kiss („Im Prinzip stehen da heute auch nur noch drei Opas in Nuttenstiefeln und mit Clownsschminke“), den Wendler und seine Laura, Helene Fischer („nuttig, aber mit Niveau, also wie die Herbertstraße, nur gefegt“), Boris Becker und seine Model-Tochter Anna Ermakova oder aktuelle deutschsprachige Sänger und Bands („Kiss waren 40 Jahre auf Koks, Silbermond höchstens mal auf Rügen“) durch den Kakao zog. Ja nee, iss klar.

Einen kurzen ernsten Moment hat das Programm auch. „Kann man in diesen Zeiten eigentlich Comedy machen?“, fragt Atze sein Publikum angesichts zahlreicher Weltkrisen, um die Antwort gleich selber zu geben: „In diesen Zeiten muss man Comedy machen.“ Mit schlechter Laune sei schließlich auch noch kein Problem gelöst worden. Oder andersformuliert: „Ist es nicht geil, in einer Zeit, wo nur noch Missgunst, Neid und die Pandemie herrschen, mit so guter Laune hier zusammenzustehen und lachen zu können?“ Der Jubel des Publikums darf getrost als Zustimmung gewertet werden.

Tschüss Telgte, bleibt gesund, man sieht sich. Schließlich gilt nach wie vor die Lebensweisheit des Ruhrpott-Prolls: „Einmal im Jahr zu Atze, zweimal im Jahr zum Zahnarzt.“ Muss ja nicht unbedingt mit dem SUV sein. Die bräuchten schließlich schon die Mütter, um den Nachwuchs zum Kindergarten zu kutschieren.