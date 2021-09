Spaziergang auf den Spuren der Denkmäler

Der bundesweite Tag des offenen Denkmals steht in diesem Jahr unter dem Motto „Sein und Schein“. Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) lädt daher am kommenden Sonntag (12. September) um 10.30 Uhr alle Interessierten zu einem öffentlichen Stadtspaziergang der besonderen Art in Telgte ein.

Angebot des Landschaftsverbandes am Sonntag

Der bundesweite Tag des offenen Denkmals steht in diesem Jahr unter dem Motto „Sein und Schein“. Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) lädt daher am kommenden Sonntag (12. September) um 10.30 Uhr alle Interessierten zu einem öffentlichen Stadtspaziergang der besonderen Art in Telgte ein.

Zu einzelnen Objekten öffnen die Denkmalpfleger an diesem Tag die Türen: Aus erster Hand werden die Teilnehmer des Stadtspaziergangs dabei erfahren, wie die Denkmäler erforscht, gepflegt und vermittelt werden. LWL-Chefdenkmalpfleger Dr. Holger Mertens führt in das Programm ein.

Startpunkt ist die ehemalige St.-Johannes-Kirche, deren Profanierung und Abriss 2011 schon beschlossen war. „Am Ende eines langen Prozesses stand die Umnutzung der ehemaligen Kirche zum Gemeindezentrum“, schreiben die Organisatoren. Eine weitere Station stellt das Rathaus dar, dessen Aufnahme in die Denkmalliste nicht ohne Kontroversen ablief und dessen Sanierung noch bevorsteht. Hier wird die Gruppe von Bürgermeister Wolfgang Pieper begrüßt. Durch die Alte Synagoge führt im Anschluss Dr. Fred Kaspar, Vorsitzender der Stiftung „Kleines Bürgerhaus“. Die älteste erhaltene Synagoge in Westfalen soll künftig museal genutzt werden. Abschließend besichtigt die Gruppe ein historisches Haus in der Münsterstraße.

Wenige freie Plätze sind noch vorhanden. Interessierte können sich über die Homepage der Denkmalpflege anmelden.