Spende für Gemeindehaus-Verein

Der TV Friesen Telgte bedankte sich jetzt für die tatkräftige Hilfe des Raestruper Gemeindehauses beim jüngsten Radrennen in Raestrup. 2000 Euro spendeten die Organisatoren des sportlichen Events „Rund um die Windräder" dem Verein Raestruper Gemeindehaus. Auch in diesem Jahr wollen beide Vereine wieder eng zusammen arbeiten und ein Radrennen in der Raestruper Bauerschaft austragen. Termin: 3. September.