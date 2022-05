Spendenaktion der SG-Fußballerinnen für die Ukraine-Hilfe

Ein Zeichen für Frieden und Völkerverständigung setzten jetzt die Fußballerinnen der SG Telgte. „Wir wollen uns sozial engagieren und zeigen, dass der Fußball in Telgte weltoffen ist und Menschen verbinden kann“, so Johanna Röder, Spielerin der U 11 und wurde von ihrer Mitspielerin Mia Bröskamp ergänzt: „Frieden ist, was wir uns alle wünschen, und dass die Menschen endlich wieder ohne Angst leben können.“

Im Rahmen des Heimspieltags hatten sich deswegen die Mädchenmannschaften der SG Telgte zusammengeschlossen, um sich mit einer Aktion für den Frieden und die Unterstützung der geflüchteten Menschen aus der Ukraine einzusetzen. Die Mädchen im Alter von sieben bis 14 Jahren hatten fleißig Kuchen und Waffeln gebacken, Süßigkeitentüten gepackt und den ganzen Samstag mit Unterstützung der Eltern sowie den Trainern Reiner Stevens und Daniel Röder ihre Waren verkauft. Mit vollem Einsatz und ganz viel Spaß kamen am Ende des Tages 465 Euro an Spenden zusammen, die der Ukraine-Hilfe zugute kommen.