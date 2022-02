Gymnasiasten erhalten Englisch-Zertifikate

Ihre außergewöhnlichen Englisch-Kenntnisse stellten nun 16 Jugendliche des Maria-Sibylla-Merian-Gymnasiums unter Beweis. Am Freitag nahmen sie ihre LCCI-Zertifikate (London Chamber of Commerce & Industry) entgegen. Das international anerkannte Zertifikat der Handwerkskammer London bescheinigt Grundkenntnisse im wirtschaftlichen und berufsbezogenen Englisch.

Im Rahmen des Differenzierungskurses „English for Work and Travel“ thematisierten die Neuntklässler Reisen, Berufe, Aktien oder das Bankwesen in englischer Sprache. In der Prüfung mussten sie unter anderem Geschäftsbriefe und Memos schreiben können. Auch Fragen zu wirtschaftlichen und berufsorientierten Fragen galt es zu beantworten.

Am Freitag wurden die Jugendlichen auch von den Sponsoren – der Sparkasse Münsterland Ost und der Firma Münstermann – beglückwünscht. Die Zertifikate wurden in Westbevern bei Münstermann übergeben. Zehn der Teilnehmer bestanden sogar mit Auszeichnung.