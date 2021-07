Spiel-Spaß auf dem Dorfplatz

Ivan und Sascha waren mit die ersten Teilnehmer, die das Angebot „Spiel, Spaß und Sport“ in den Sommerferien auf dem Dorfplatz wahrgenommen haben. Der Weg der beiden Jugendlichen führte am Dienstagabend zur dort bereit gestellten Spielzeugkiste, die mit verschiedenen Spielgeräten bestückt ist und sich unter dem Pavillon befindet. Die Idee hinter der Kiste: Die benötigten Materialien für verschiedene Spielformen können aus der Kiste genommen werden, um damit zu spielen und sie dann aber wieder an Ort und Stelle in die Box zurückzulegen. Ivan und Sascha nahmen sich zwei Schläger und spielten mit einem kleinen Leichtball auf dem grünen Rasen. Und auch mit den Fußball hatten sie viel Spaß: „Das Angebot macht uns Spaß, es bietet eine schöne Abwechslung in den Ferien.“ Auch ihre Mutter Mariyana ist erfreut darüber, dass es dieses Angebot gibt. Und die Freizeit-Abwechslung in den Ferien wird fleißig genutzt. Darüber freuen sich Gudrun Nosthoff und ihr Team, die „Spiel, Spaß und Sport“ ins Leben gerufen hatten, um daheim gebliebenen Kindern in den Ferien eine Abwechslung zu bieten - vor Corona auch als Ganztagsveranstaltung. „Dennoch wollen wir als Ersatz eine eigenständige Spielmöglichkeit im Freien bieten“, so Gudrun Nosthoff. Täglich bis zum Ferienende kann die Spiele-Box genutzt werden. Der Dorfplatz bietet reichlich Platz, so können mehrere Teilnehmer gleichzeitig aktiv sein können.