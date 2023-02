Spiel, Spaß und jede Menge Unterhaltung

Mottopartys, Workshops und viele lustige Aktionen – diese Chance bietet die KjG Telgte auch dieses Jahr wieder allen interessierten Kindern und Jugendlichen zwischen acht und 15 Jahren.

Vom 22. bis 29. Juli, das heißt in der sechsten Sommerferienwoche, ist es wieder so weit: Lagertime! 2023 steuert die KjG Telgte das Emsland an, genauer das Jugendkloster Ahmsen. Dort wollen die Teilnehmer eine Woche voll von Spaß und Abenteuer weg von den Eltern und Zuhause verbringen. Dabei soll keine Langeweile aufkommen, an jedem Tag im Lager gibt es deshalb so einiges zu entdecken.

Jeder Tag startet mit einem Frühstück, um die Kräfte zu stärken. Danach haben die Teilnehmer normalerweise die Wahl zwischen unterschiedlichen Workshops. „Je nach Laune könnt ihr basteln und malen, euch bei Gesichtsmasken entspannen, beim Fußball auf der Wiese austoben oder mit euren Freunden eine Runde Gesellschaftsspiele spielen und vieles mehr“, schreiben die Organisatoren in ihrer Einladung. Nach dem Mittagessen, das die Kocheltern frisch zubereiten, geht es lustig weiter, zum Beispiel mit einem großen Gruppenspiel mit allen gemeinsam oder einer Rallye durch die Umgebung. Das Abendprogramm ist an jedem Tag unterschiedlich, es gibt Mottopartys, Kinonächte und Spieleabende. Auch Überraschungen sind geplant, die von dem normalen Lageralltag abweichen.

Manchmal stellen die Leiter ganze Tage unter ein bestimmtes Motto, fahren mit den Teilnehmern in nahe gelegene Städte, Parks oder Schwimmbäder oder lassen die Kinder und Jugendlichen bis zum Schlemmerfrühstück ausschlafen. „Das Ferienlager hat sicher für jeden etwas zu bieten und die Leiterrunde der KjG freut sich schon auf euch“, heißt es in der Mitteilung. Wer Interesse hat, kann sich einfach unter lager@kjg-telgte.de melden. Die Anmeldefrist geht bis Ende Mai.