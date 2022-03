Spiel und Spaß unter dem Hallendach

Zwei Jahre war Pause, nun ging es wieder so richtig rund in der Dreifachhalle des Schulzentrums: Der TV Friesen Telgte hatte wieder zum Sporteln eingeladen.

Sporteln kommt wieder gut an

Gut gefüllt war die Sporthalle am Schulzentrum nach Angaben des TV Friesen Telgte bei der Neuauflage des Sportelns.

Spiel und Spaß in der Halle: Nach einer zweijährigen Pause fand jetzt wieder das Sporteln vom TV Friesen Telgte in der Dreifachhalle am Schulzentrum statt. Nach dieser langen Unterbrechung war es für die Verantwortlichen nah eigener Aussage völlig offen, inwieweit das Sporteln noch angenommen wird.

„Doch diese Gedanken konnte das Vorbereitungsteam von der Leichtathletik-Abteilung schnell beiseite schieben“, heißt es in einer Pressemitteilung. Schon vor dem offiziellen Beginn um 10 Uhr waren die ersten Besucher des Sportelns gekommen, um die aufgebauten Geräte und Stationen in Augenschein zu nehmen. Nach und nach füllte sich die Halle und trotz gutem Wetter fanden rund 150 Kinder mit ihren Eltern den Weg in die Halle zum Sporteln.

Positive Rückmeldungen

Nach den ersten Übungen war die Rückmeldung in den Gesichtern der Kinder zu erkennen und auch die Gespräche mit den Eltern waren durchweg positiv. Alle waren der Ansicht, dass das Sporteln die vergangenen Jahre gefehlt hat und wie begeistert sie und vor allem die Kinder waren, dass sie wieder die Halle „in Besitz“ nehmen konnten. Zudem bedankten sich die Eltern und Kinder bei den Organisatoren von der Leichtathletik-Abteilung für den Einsatz. Von großem Interesse bei den Gästen war schließlich, wann das nächste Sporteln stattfindet. Somit nahmen die ÜbungsleiterInnen der Leichtathletik für sich und den TV Friesen Telgte mit, das Sporteln weiterhin im Veranstaltungsprogramm des Vereins zu belassen und zu schauen, wann denn der nächste Termin stattfinden kann.