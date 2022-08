Spirituell begleitete Wanderung

Zu einer spirituell begleiteten Wanderung von Warendorf nach Telgte sind alle Interessierten am Samstag (13. August) eingeladen.

Zu einer spirituell begleiteten Wanderung von Warendorf nach Telgte sind alle Interessierten am Samstag (13. August) eingeladen. Ein Vorbereitungsteam um Pastoralreferentin Petra-Maria Lemmen hat das sogenannte Heimatpilgern organisiert und inhaltlich vorbereitet. Auf bekannten und vielleicht auch noch unbekannten Wegen geht es von der Kreis- in die Emsstadt. Die Strecke ist rund 17 Kilometer lang. Der Tag ist gestaltet mit Impulsen und bietet nach Angaben der Organisatoren Raum zur Besinnung, zum Gespräch und einem Unterwegssein mit allen Sinnen. Für Verpflegung muss jeder Teilnehmer selbst sorgen. Treffpunkt ist am Telgter Bahnhof von wo es um 8.32 Uhr mit dem Zug nach Warendorf gehen soll. Die Rückkehr wird gegen 14 Uhr sein. Anmeldung sind noch bis zum 11. August bei Petra-Maria Lemmen,

932 31 31, oder per Mail an lemmen-pm@bistum-muenster.de möglich.