Stadt erarbeitet Energiesparkonzept

Für die städtischen Gebäude arbeitet die Stadt gerade an einem Konzept, wie weiter Energie eingespart werden kann.

Das Hinweisschild, das Schwimmmeister Reinhold Jäger, Kämmerer Stephan Herzig und Bau-Fachbereichsleiter Stefan Klein-Ridder vor den Duschen im Waldschwimmbad aufhängen, hat im Vergleich zu vielen anderen angedachten Maßnahmen eher symbolischen Charakter. „Bitte nicht länger als drei Minuten duschen“, ist der Appell an die Badegäste, um letztlich das zu tun, was im privaten und öffentlichen Bereich in den nächsten Wochen und Monaten angesichts der drohenden Energiekrise sicherlich ein Top-Thema sein wird – das Energiesparen.