Stadt soll Energiesparkonzept vorstellen

Die Telgter Stadtverwaltung arbeitet wegen der sich für den Winter abzeichnenden Energiekrise zurzeit intensiv an einem Energiesparkonzept beziehungsweise an einem Notfallmaßnahmenkatalog für die städtischen Liegenschaften. Darüber hatte Kämmerer Stephan Herzig in den WN berichtet. Am 23. August soll auf Wunsch der SPD darüber in der Sitzung des Haupt- und Wirtschaftsförderungsausschuss berichtet werden. „Wir erwarten dringend einen Sachstand, um gegebenenfalls Maßnahmen mit zu begleiten“, schreibt der SPD-Fraktionsvorsitzende Klaus Resnischek in einer an Bürgermeister Wolfgang Pieper gerichteten Anfrage.

Die SPD möchte wissen, welche Maßnahmen zur Reduzierung des Energieverbrauchs bei Gebäuden und Einrichtungen im städtischen Besitz konkret geplant sind und welche Einsparpotenziale für möglich gehalten werden. Ferner wird gefragt, welche Reduzierung des Energieverbrauchs in von der Stadt Telgte angemieteten Häusern und Wohnungen vorgesehen ist. Außerdem soll die Verwaltung skizzieren, welche Notfallszenarien für die Bürgerinnen und Bürger entwickelt werden, die sich zukünftig den Bezug von Energie nicht mehr leisten können. Und als Viertes möchten die Sozialdemokraten wissen, welche Auswirkungen die enormen Preissteigerungen bei der Energiebeschaffung auf den Haushalt der Stadt Telgte haben.