Stadt sucht 170 engagierte Helfer

Am 15. Mai dieses Jahres ist Landtagswahl. Und für einen geordneten Ablauf auch in Telgte werden noch Helfer gesucht.Es gilt, einige Anforderungen zu erfüllen.

Für die Landtagswahl am 15. Mai:

Für die Landtagswahl am 15. Mai werden wieder Wahlhelfer gesucht.

„

Wahlen sind die Grundlage unserer Demokratie“, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung. „Wir laden Sie ein, aktiv ein Stück Demokratie ,live’ zu erleben und daran mitzuwirken.“ Gesucht werden 170 engagierte und zuverlässige Wahlhelferinnen und Wahlhelfer für die Landtagswahl am 15. Mai dieses Jahres. Wer möchte, kann sich direkt im Rathaus melden oder eine E-Mail an wahlen@telgte.de schreiben. Unterstützung sucht die Verwaltung für eines der 16 Wahllokale oder der acht Briefwahllokale.

Die Kriterien

Wer kann Wahlhelfer werden? Als Wahlhelfer können sich Bürger engagieren oder dazu berufen werden, wenn sie:

die deutsche Staatsangehörigkeit haben

am Wahltag das 18. Lebensjahr vollendet haben

seit dem 16. Tag vor der Wahl (29. April 2022) in Nordrhein-Westfalen eine (Haupt-)Wohnung haben oder sich sonst gewöhnlich aufhalten

nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind

Besonderen Vorkenntnisse werden nicht benötigt.

Die Aufgaben

Was macht ein Wahlhelfer? Diese arbeiten immer in einem Team mit mindestens sechs Mitgliedern. Die Wahlhelfer in den Wahllokalen haben folgende Aufgaben:

Prüfung der Wahlberechtigung

Ausgabe der Stimmzettel

Eintragung des Stimmabgabevermerks in das Wählerverzeichnis

Sicherstellung des ordnungsgemäßen Ablaufs der Stimmabgabe

Auszählung der Stimmzettel ab 18 Uhr

Im Regelfall müssen die Helfer nicht den ganzen Tag im Wahllokal anwesend sein, eine Absprache zur Arbeit in Schichten sei selbstverständlich möglich, heißt es von der Stadt. Wichtig sei nur, dass alle Wahlhelfer zu Beginn der Wahl und um 18 Uhr zur Auszählung anwesend sind.

Die Arbeit vor Ort

Der Einsatz der Mitglieder des Briefwahlvorstandes beginnt voraussichtlich gegen 15 Uhr – abhängig vom Briefwahlaufkommen. Ausgezählt wird bei der Landtagswahl auch in den Briefwahlvorständen.

Das Wahlamt wird wie bereits bei vorherigen Wahlen besondere Hygienevorkehrungen treffen, um sowohl die Wahlhelfer als auch die Wähler vor einer Corona-Ansteckung zu schützen. Dazu steht die Stadt mit den übergeordneten Stellen im Austausch.

Insbesondere werden für die Wahllokale ausreichend große Räumlichkeiten ausgewählt, die gut zu durchlüften sind und in denen die Abstände eingehalten werden können. Für die Wahlvorstände sind unter anderem Plexiglas-Abdeckungen und Mund-Nase-Bedeckungen vorhanden.

Die Vergütung

Gibt es eine Vergütung für die Arbeit als Wahlhelfer? Für den Einsatz wird ein Erfrischungsgeld in folgender Höhe gezahlt:

Wahlvorsteher 60 Euro

Schriftführer 60 Euro

alle anderen 50 Euro

Wie kann ich mich als Wahlhelfer melden? Wer Wahlhelfer werden möchten, kann sich im Rathaus anmelden. Wünsche zum Einsatzort sowie Pläne für den gemeinsamen Einsatz mit Freunden und Bekannten in einem Wahllokal werden berücksichtigt und nach Möglichkeit erfüllt.

Per E-Mail erreichen Interessierte das Wahlbüro unter wahlen@telgte.de. Telefonisch besteht die Möglichkeit unter

0 25 04/13 257 (Eugenia Schmidt) oder

0 25 04/13 247 (Marc-André Spliethoff).