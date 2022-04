Stadtplakette für Engagement

Telgte/Westbevern

Lutz Mahler hat Alfons Huesmann als Stadtbrandmeister abgelöst. Ihm zur Seite an der Spitze der Feuerwehr stehen in Zukunft Olaf Döring und Carsten Einhoff. Huesmann bekam für sein langjähriges Engagement in der Wehrführung die Stadtplakette überreicht.

Von A. Große Hüttmann