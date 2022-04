Stadtradeln startet am 7. Mai

Die Aktion „Kreisweites Stadtradeln“ startet auch in diesem Jahr unter dem Motto „Radfahren für das gute Leben“. Der Startschuss fällt am 7. Mai.

Am 7. Mai beginnt das diesjährige Stadtradeln.

Auch in diesem Jahr kann wieder für das gute Leben geradelt werden. Die Aktion „Kreisweites Stadtradeln“ startet auch in diesem Jahr unter dem Motto „Radfahren für das gute Leben“.

Ob als Training für die eigene Fitness oder einfach aus Freude am Radfahren, es gibt vielfältige Gründe am Stadtradeln teilzunehmen. Es handelt sich beim Stadtradeln um eine kreisweite Aktion, die am 7. Mai startet. Bis zum 27. Mai können Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Vereine, Schulen ebenso auch Mitglieder der Kommunalpolitik möglichst viele Fahrradkilometer „erradeln“.

Die Aktion des Klima-Bündnisses ist als Wettbewerb gestaltet. Gesucht werden die bundesweit aktivsten Kreise und Kommunen und die fleißigsten Teams und Radler. Die Stadt Telgte wird in verschiedenen Kategorien – wie schon im vergangenen Jahr – eigene Preise ausloben.

Jeder, der in Telgte wohnt, arbeitet oder im Verein engagiert ist, kann sich kostenfrei unter www.stadtradeln.de/telgte beziehungsweise www.stadtradeln.de/kreis-warendorf anmelden. Um die gefahrenen Kilometer einfach und unkompliziert zu erfassen, empfiehlt es sich, die Stadtradeln-App auf dem Smartphone zu installieren (www.stadtradeln.de/app). Die Kilometer werden dann in Teams von mindestens zwei Personen gezählt. So können sich Schulklassen, Freundeskreise oder auch Familienmitglieder zusammenschließen und gemeinsam gegen andere Teams radeln.

Die gefahrenen Team-Kilometer werden in einem Team-Topf erfasst. Jedes Team trägt automatisch zu der Gesamtwertung für Telgte und den Kreis Warendorf bei. Rückfragen beantwortet Kristine Herkströter vom Fachbereich Planen, Bauen und Umwelt,

0 25 04/ 13 235, kristine.herkstroeter@telgte.de.

Die jeweils gültige Fassung der Corona-Schutzbestimmungen ist beim Stadtradeln stets zu berücksichtigen.