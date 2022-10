Star-Pianist bringt Werke von Rachmaninoff ins Bürgerhaus

In die neue Kammerkonzert-Saison im Bürgerhaus startet der Kultur-Freundeskreis am Sonntag (9. Oktober) gleich mit einem Glanzlicht: Der international bekannte Star-Pianist Alexander Krichel gastiert dort zum zweiten Mal.

Mit einem Klavierabend mit Alexander Krichel eröffnet der Kultur-Freundeskreis am Sonntag (9. Oktober) um 19.30 Uhr seine neue Kammerkonzert-Saison im Bürgerhaus. Der international bekannte Star-Pianist widmet dieses Konzert ganz dem russischen Komponisten Sergej Rachmaninoff: Auf dem Programm stehen dessen Préludes cis-Moll op. 3/2, g-Moll op. 23/5 und gis-Moll op. 32/12, gefolgt von seinen Variationen über ein Thema von Corelli op. 42. Nach der Pause erklingen Rachmaninoffs Études-Tableaux op. 39.

Seine Ausbildung erhielt Alexander Krichel laut einer Pressemitteilung bei zwei der größten russischen Pianisten der Gegenwart. Nachdem er Vladimir Krainevs letzter Student in Hannover war, zog es ihn nach London, wo er am Royal College of Music bei Dmitri Alexeev mit höchstem Prädikat abschloss.

Zahlreiche Konzerte auf internationalen Bühnen

Alexander Krichel konzertierte in der Philharmonie und im Konzerthaus Berlin, in der Elbphilharmonie und der Laeiszhalle Hamburg, im Herkulessaal und Prinzregententheater in München, in der Kölner Philharmonie, im Konzerthaus und Musikverein Wien und in der Tonhalle Zürich. Ebenso war er in London, New York, Hongkong, Shanghai, Tokio, Kyoto, St. Petersburg, Mexico City, Oslo, Warschau, Bukarest und vielen weiteren Städten eingeladen. Er arbeitete mit renommierten Dirigenten wie Jonathan Nott, Michael Sanderling, Gabriel Feltz, Wojciech Rajski, Markus Poschner oder Andrew Litton zusammen. Ebenso konzertiert er kammermusikalisch mit dem Shanghai String Quartet, dem Goldmund Quartett sowie dem Amaryllis Quartett. Im Telgter Bürgerhaus ist Alexander Krichel nun bereits zum zweiten Mal zu Gast.

Karten sind noch bis Samstag (8. Oktober) zum vergünstigten Vorverkaufspreis von 18 Euro bei Tourismus+Kultur Telgte in der Kapellenstraße sowie in Westbevern bei Nosthoff Schuhe und Schreibwaren, Kirchplatz 4, erhältlich. An der Abendkasse kosten sie 20 Euro. Studenten und Auszubildende unter 25 Jahren zahlen nur fünf Euro. Schüler in Begleitung Erwachsener haben freien Eintritt.