„Stark und frei – gut und treu“

Am 4. Oktober 1896 wurde der Männergesangverein „Eintracht“ Westbevern-Vadrup gegründet. Nun blickt der MGV bereits auf eine erfolgreiche, 125-jährige Geschichte zurück.

Der 120. Geburtstag des Männergesangvereins wurde mit einem Konzert in der Mehrzweckhalle gefeiert. Dieses Archivbild (r.) zeigt den MGV „Eintracht" Westbevern-Vadrup im Jahr 1907.

Die Liebe zum Verein, Freude am Singen, aber auch harte Arbeit, damit Ton und Noten in Einklang sind, sind wohl die entscheidenden Gründe dafür, dass der MGV „Eintracht“ Westbevern-Vadrup bereits seit 125 Jahren besteht. Hinzu kommen die Pflege von Brauchtum, Konstanz auf der Führungsebene, im Vorstandskreis und auf der Dirigentenebene, die Einbindung junger Sänger und die Wertschätzung derjenigen, die den MGV ins Leben gerufen haben und die den Verein in schwierigen Zeiten durch die Wogen gesteuert haben, wodurch der Gesangverein weiterbestehen konnte.