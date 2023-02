Starke Gemeinschaft wächst weiter

Drei Jahre lang hatte die KFD St. Clemens seit der letzten Jahreshauptversammlung auf das erste Zusammentreffen nach Ausbruch der Pandemie warten müssen. Entsprechend groß war der Nachholbedarf nach gegenseitigem Austausch, als sich rund 120 Mitglieder im Bürgerhaus trafen.

Buntes Programm mit humorvollen Sketchen

Unter dem Motto „Das Beste aus den vergangenen Jahren“ sorgte nach dem offiziellen Teil ein buntes Programm mit humorvollen Sketchen für tolle Unterhaltung. Entsprechende Requisiten und Kostüme mit Liebe zum Detail sorgten für Hingucker, das Programm für beste Unterhaltung.

Präses Petra-Maria Lemmen richtete zu Beginn einige Worte an die Versammelten. „Trotz langer Coronazeit, Sorge vor Kriegsauswirkungen und des großen Leids der Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien, war in den vergangenen drei Jahren nicht alles nur schwer“, startete die Pastoralreferentin mit einem Impuls. Passend zum Motto sei es für jeden hilfreich, persönliche „Best-of-Momente“ zu finden, um mit schwierigen Situationen umzugehen.

332 Frauen gehören der KFD an

Auf diese Highlights blickte danach Teamleiterin Sibylle Kortenbrede zurück. 332 Frauen gehören der KFD an. „Eine große und starke Gemeinschaft“, betonte Sibylle Kortenbrede und fügte hinzu: „Wir sind froh und dankbar über die vielen Frauen, die sich mit Power und Leidenschaft engagieren.“

Im Rückblick bedankte sie sich bei den Unterstützerinnen verschiedene Aktionen und Angebote. So galt ein Dankeschön beispielsweise Gertrud Riemann und Hildegard Heumann für die Leitung der Lepra-Gruppe oder den Veranstalterinnen unterschiedlicher Kurse zur sportlichen Ertüchtigung. Elke Struwe, Sabine Vorholt, Magdalena Cantu, Julia Hundt und Anna Thiel hätten mit diesen „Dauerbrennern“ für ein bewährtes Angebot gesorgt.

Neuerungen im Programm

Auch einige Neuerungen bereicherten das Programm. Unter Leitung von Hedwig Harbert gab es das erste Mal das Radfahrangebot „KFD on Tour“, und im kommenden Jahr wird es erstmals das Kaffeetrinken unter dem Motto „Kaffeeklatsch und Kommunikation − Du bist eingeladen!“ geben.

Auch die Mitgliederzeitschrift „Junia“ wurde erneuert. Sie erscheint in Zukunft alle zwei Monate und wird durch einen Einlegezettel mit aktuellen Terminen das Programmheft ersetzen. Als Teil des größten Frauenverbandes Deutschlands sammelte die Telgter KFD Spenden für wohltätige Zwecke. „Eine Kinderkleider- und Spielzeugbörse hat uns Spenden in Höhe von fast 4200 Euro für den Telgter Teiler, das Frauenhaus und die Feuerwehr erbracht“, bedankte sich Sibylle Kortenbrede.

Zwei Neue im Führungsteam

Im Anschluss an den Kassenbericht stand der letzte Tagesordnungspunkt des offiziellen Teils an − die Wahl des Führungsteams. Neben den wiedergewählten Mitgliedern Andrea Telaar, Gaby Peters, Irmgard Hunkemöller, Sibylle Kortenbrede und Petra-Maria Lemmen wurden mit Hildegard Heumann und Hedwig Harbert auch zwei Neue gewählt.

Der "Staubsaugertanz" war nur ein Punkt des Unterhaltungsprogramms. Foto: Lukas Dirks

Sybille Kortenbrede dankte dem Team für das gute Miteinander: „Die Aufgabengebiete sind gut verteilt und werden von allen mitgetragen. Und Petra-Maria Lemmen ergänzte: „Die Gewählten sind Frauen, die die Sache am Laufen halten.“ Eine genaue Verteilung der Aufgaben wird bei der ersten Teamsitzung beschlossen.

Unterhaltsame Darbietungen

Nach einer kurzen Pause startete dann das bunte Programm des Abends − eingeleitet durch den „Staubsaugertanz“. Die Leiterinnen Anna Rücker und Marianne Stöckl begrüßten das Publikum mit einem Gedicht und konnten den Saal mit dem Lied „Ein bisschen Haushalt, sagt mein Mann“ auf unterhaltsame Darbietungen einstimmen. Denn thematisch passte der Schlager von Johanna von Koczian auch zum nächsten Sketch. Weitere Darbietungen unter dem Motto „Aber bitte mit Sahne“ oder „Die Hände zum Himmel“ sorgten für beste Unterhaltung. Schluss-Höhepunkt war das Erwachen verschiedener Figuren aus dem Wachsfigurenkabinett - von Elvis Presley bis zu Tina Turner. Beschwingt traten die KFD-Frauen danach den Heimweg an.

Die Akteure: Anna Rücker, Marianne Stöckl, Britta Lienemann, Roswitha Ahlbrand, Maren Junghans, Angelika Kappelmann, Sabine Kick, Iris Schulte Rentrop, Waltraud Wedekind, Klara Pahl-Fassbach und Alwine Walfort. Für die Technik sorgten Oliver Janssens und Klaus Rüschenschulte.