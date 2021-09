Start ins Berufsleben für 40 Azubis

Kick-off ins Berufsleben: 40 Auszubildende starteten jetzt an der Sparkassenzentrale in Münster in ihren ersten Arbeitstag.

Ein Großteil der Azubis, darunter auch einige aus dem Kreis Warendorf, absolviert die Ausbildung zum Bankkaufmann oder der Bankkauffrau, hinzu kommen künftige Versicherungs- und Immobilienkaufleute sowie Fachkräfte für Büromanagement. Begrüßt wurden die neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von der stellvertretenden Vorständin Dr. Annegret Saxe, Personalchef Michael Müller und von der stellvertretenden Personalratsvorsitzenden Eva-Maria Müller.

„Von nun an sind Sie Teil unserer Sparkassen-Familie und bauen am Unternehmenserfolg mit. Auch wenn die Zeiten mit Blick auf die Corona-Pandemie herausfordernd bleiben: Gemäß unserem Motto ‚Gemeinsam allem gewachsen‘ freuen wir uns, die Dinge zusammen mit Ihnen anzupacken und für unsere Kundinnen und Kunden da zu sein“, so die Botschaft von Dr. Annegret Saxe. Nach der offiziellen Begrüßung ging es per Leeze für die Nachwuchskräfte in Kleingruppen auf Erkundungstour durch Münster – Picknick und Besuch im Arkaden-Sparkassen-Beratungscenter inklusive.