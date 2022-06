Stefan Wilhelmer ist neuer König

Stefan Wilhelmer ist neuer Schützenkönig der Schützenbruderschaft St. Rochus Verth-Schwienhorst. Mit dem 273. Schuss holte er den Vogel am Freitagabend von der Stange und ließ sich von seinen Schützenbrüdern Hendrik Feldmann, Markus Wilhelmer und Alfons Rosendahl auf die Schultern nehmen und feiern.

Mit einem erfrischenden, warmen Sommerwind und voller Spannung wartete das Publikum auf dem Festplatz bei Möllers auf ihren neuen König. Erlöst wurde es um 20.10 Uhr. „Ich wollte es nicht werden, doch ich war an der Reihe, und dann ist bei meinem Schuss der Vogelrest von der Stange gestürzt“, entschuldigte sich Stefan Wilhelmer bei seiner Frau, als er sie fragte, ob sie seine Königin werden wolle.

Begonnen hatte das dreitägige Fest nach langer Coronapause für die Mitglieder am Freitagnachmittag mit einem Gottesdienst im Festzelt. Die Fahnen wehten bei strahlendem Sonnenschein im Wind, als die Schützen anschließend auf der Festwiese bei Möllers antraten und Oberst Michael Baune seine Truppe dort willkommen hieß.

Bei der feierlichen Proklamation von König Stefan Wilhelmer und Königin Claudia Wilhelmer am Samstagabend wurden Beate und Michael Böckenholt, Nadine Fieber und Markus Wilhelmer, Ulrike und Hendrik Feldmann sowie Melanie und Alfons Rosendahl in den Hofstaat berufen. Birgit Peperhove, vor drei Jahren als Sonnenkönigin gefeiert, und Prinzgemahl Michael Peperhove wurden feierlich verabschiedet. Natürlich galt ihnen der Dank dafür, dass sie drei Jahre lang die Regentschaft würdevoll ausgeübt hatten.

Im Verlauf der drei Tage gab es verschiedene Wettbewerbe: Felix Peperhove wurde mit dem 347. Treffer Keilerkönig. Beim Pokalschießen der Gastvereine siegte der Schützenverein Heidker-Raestrup mit 273 Ringen vor den St.-Anna-Schützen und den Schützen vom Verein St. Rochus Verth-Schwienhorst mit jeweils 266 Ringen.

Rosenkönigin wurde Mechthild Gerke. Die Schützenschnur sicherten sich bei den unter 18-Jährigen Nico Kuhlmann und bei den über 18-Jährigen Marion Pröbsting-Kuhlmann. Beim Königsschießen hatten Felix Middrup den Apfel, Carsten Kuhlmann die Krone und Andreas Voßkötter das Zepter geschossen.

Mit einem Ehrentanz im festlich geschmückten Zelt und vielen schönen Stunden in einer lauen Sommernacht endete das Fest erst bei Morgendämmerung am Sonntagmorgen. Danach konnten die Schützen ausschlafen. Am Nachmittag wurden die Aktivitäten erneut aufgenommen: Kinderbelustigung, Kaffeetafel und das Kaiserschießen standen auf dem Programm.