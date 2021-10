Steinerne Dampflok als neuer Blickfang

Es ist ein echter Hingucker: Im Auftrag der Stadtwerke Ostmünsterland haben die Lackaffen die Trafostation am Hagen – in direkter Nähe zum Bahnübergang bei Dartmann – gestaltet. Nachdem das Versorgungsunternehmen mit ähnlichen Graffiti-Projekten bereits gute Erfahrungen gemacht hatte, fiel vor wenigen Wochen auch die Entscheidung für eine Umgestaltung dieser zumindest in Telgte größten Station. Mehrere Tage waren die Sprayer aktiv, um auf die rund 120 Quadratmeter große Fläche eine Dampflok der Baureihe 91 aufzusprühen. Wegen der unmittelbaren Nähe zur Bahnlinie wurde dieses Motiv gewählt. Das Ganze hat mehrere Tausend Euro gekostet, ist aber nach Meinung vieler Telgter ein schöner Akzent.