Sternsinger beim Bürgermeister

Aktion in Telgte in vollem Gange

Die diesjährige Sternsingeraktion der Kirchengemeinde St. Marien ist in vollem Gange. Am Freitag statteten mehrere Sternsingergruppen Bürgermeister Wolfgang Pieper in seinem Büro im Rathaus einen Besuch ab. Sie erzählten, dass in diesem Jahr für Kinder in Tunesien gesammelt wird. Außerdem trugen sie das Lied „Wir kommen daher aus dem Morgenland“ vor und überreichten ein Segensbändchen. Wolfgang Pieper erinnert sich daran zurück, dass er selbst einmal als Sternsinger unterwegs gewesen war.

Am morgigen Samstag machen sich die Heiligen Drei Könige auf den Weg von Tür zu Tür, um die einzelnen Haushalte in Telgte und Westbevern zu besuchen.