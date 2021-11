Stichflamme führt zu Großeinsatz

Eigentlich hatte die Feuerwehr am Montag ihren turnusmäßigen Dienstabend: Doch aus der Übung wurde nach kurzer Zeit Ernst, denn die Ehrenamtlichen mussten zu einem Brand in der Bauerschaft Wiewelhook ausrücken. Nach ersten Erkenntnissen hatte es in einem Stall aufgrund eines technischen Defekts in einem Heizgerät eine Stichflamme und eine extreme Rauchentwicklung gegeben. Der Hofbesitzer rief sofort die Wehr, die innerhalb kurzer Zeit mit den ersten Fahrzeugen vor Ort war. Neben dem Löschzug Westbevern wurde auch der Löschzug Telgte sowie die TEO-Löschwasserkomponente alarmiert. Nach kurzer Zeit konnten die Feuerwehrleute aber wieder einrücken.