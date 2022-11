Wenn die Soulfamily ins Bürgerhaus einlädt, dann ist das für die Liebhaber soulig-funkiger Musik ein kultiger Pflichttermin. Die Formation gilt seit über drei Jahrzehnten als eine der angesagtesten Gruppen, wenn es um Interpreten von Stevie Wonder bis zu den Blues Brothers geht.

Soulfamily verbindet Generationen

Über 250 Besucher hatten sich schon im Vorverkauf eine Karte besorgt und auch an der Abendkasse werden noch diverse Karten den Besitzer gewechselt haben. Stilecht gekleidet mit dunkler Sonnenbrille und schwarzem Anzug kamen sogar einige „Blues Brothers“, die Soulfamiliy verbindet eben auch Generationen.

Mr. Big Fad Moose, mit bürgerlichem Namen Klaus Mußmann, konnte sich bei seiner Reise in die Welt des Soul auf die stimmlichen Qualitäten von Ilona König und Jennylie Catherine Arndt verlassen. Ob solistisch oder als Backgroundsängerinnen wussten sie mit starker Ausdruckskraft bei Songs wie „Ain’t nobody“ bis „Mustang Sally“ jeden in ihren Bann zu ziehen. Da machte es Mr. Big Fat Mad Moose spürbar noch mehr Spaß, mit großer Bühnenpräsenz zur Party einzuladen.

Exquisite und druckvolle Bläsersätze

Natürlich war die Bläserabteilung mit Matthias Beckmann und Martin Köbbing an Trompete und Flügelhorn, Stefan Unnewisse an der Posaune sowie den Saxofonisten Werner Beckmann und Stefan Kleinhölter bestens besetzt. Die Soulfamily ist ja bekannt für exquisite und druckvolle Bläsersätze, so eine virtuos aufspielende Sektion haben wohl nicht viele Soulformationen aufzubieten. Auch die Saitenfraktion mit Niko Schürhoff und Marcus Essmann bot den perfekten Grund, auf dem sich die Stimmen von Mr. Big Fat Mad Moose und den beiden Sängerinnen bestens entfalten konnten. Dazu sorgte noch Werner Stratmann für den unter die Haut gehenden Hammondsound und Hermann-Josef Focke am Schlagzeug für punktgenaue Rhythmen.

Stilecht mit dunkler Sonnenbrille und schwarzem Anzug Konzert der Soulfamily im Bürgerhaus Telgte Foto: Axel Engels Konzert der Soulfamily im Bürgerhaus Telgte Foto: Axel Engels Konzert der Soulfamily im Bürgerhaus Telgte Foto: Axel Engels Konzert der Soulfamily im Bürgerhaus Telgte Foto: Axel Engels Konzert der Soulfamily im Bürgerhaus Telgte Foto: Axel Engels Konzert der Soulfamily im Bürgerhaus Telgte Foto: Axel Engels Konzert der Soulfamily im Bürgerhaus Telgte Foto: Axel Engels Konzert der Soulfamily im Bürgerhaus Telgte Foto: Axel Engels Konzert der Soulfamily im Bürgerhaus Telgte Foto: Axel Engels Konzert der Soulfamily im Bürgerhaus Telgte Foto: Axel Engels Konzert der Soulfamily im Bürgerhaus Telgte Foto: Axel Engels Konzert der Soulfamily im Bürgerhaus Telgte Foto: Axel Engels Konzert der Soulfamily im Bürgerhaus Telgte Foto: Axel Engels Konzert der Soulfamily im Bürgerhaus Telgte Foto: Axel Engels Konzert der Soulfamily im Bürgerhaus Telgte Foto: Axel Engels Konzert der Soulfamily im Bürgerhaus Telgte Foto: Axel Engels Konzert der Soulfamily im Bürgerhaus Telgte Foto: Axel Engels

Die legendären Klassiker von Otis Redding, James Brown, Aretha Franklin oder den Blues Brothers schienen wie für die Soulfamily geschrieben, erklangen in einer von Energie und Leidenschaft erfüllten Weise. Bei solch funkig-souliger Musik fühlten sich die vielen Besucher wie in einem der amerikanischen Glitzerpaläste, erlebte man einen wahrlich langen Abend mit exquisiter Musik. Dass man sich nach über 30 Jahren ohne große Gesten versteht, zeigte sich sofort beim ersten Song „Sugar Melts When It Wet“, bei dem Sänger Mr. Big Fat Mad Moose sofort die Sympathien aller Besucher im Sturm eroberte. Mit unglaublicher Bühnenpräsenz wusste er das Publikum mitzunehmen auf eine Reise in die heiße Welt des Soul und Funk. Die Bläsersektion setzte dann die genau passenden Akzente bei den legendären Hits von den Blues Brothers bis zu James Brown, Joe Cocker, Aretha Franklin und Tina Turner. Natürlich durften im Reigen der exquisiten Soulnummern Songs wie „Ain’t Nobody“, „Proud Mary“, „Long Train Running“, „Valery“ und „Rocksteady“ nicht fehlen, da sang das Publikum begeistert mit bei solch groovender Musik.

Die Arrangements der „Soulfamily“ sind über die Jahre immer ausgefeilter geworden, hat sich diese Formation einen ganz eigenen Interpretationsstil erarbeitet. Wenn Mr. Big Fat Mad Moose den Klassiker „Sweet Home Chicago“ anstimmte, konnte sich wohl niemand dem Reiz dieses Songs entziehen. Die „Soulfamily“ hat schon in so großen Arenen wie dem Gerry Weber Stadion gespielt sowie beim Hamburger Hafengeburtstag für Furore gesorgt. Auch an diesem Abend präsentierten sie bestens aufgelegt bis zum grandiosen „Blues Brothers Medley“.