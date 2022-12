Stimmungsvolle Lieder im Minutentakt

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben: Nach dem coronabedingten Ausfall der Weihnachtskonzerte in den Jahren 2020 und 2021 trumpfte die Big Baand der Musikschule nun so richtig auf. Die Gäste waren begeister von den Darbieungen.

„Jazzy Christmas“ hatte die Big Band der Musikschule jetzt ihr Weihnachtskonzert am Abend des zweiten Advent betitelt. Im Altarraum der Petruskirche zeigte die 22-köpfige Big Band erst einmal ein schönes lebendiges Bild. Um dann nach dem Begrüßungsapplaus mit diversen bekannten Weihnachtsliedern leidenschaftlich zu starten.

Der volle Klang erfasste die gesamte Kirche. Martina Schwering begleitete als ausdrucksstarke Solosängerin die Band bei dem amerikanischen Weihnachtslied Santa Baby. Das Auditorium war schnell angesteckt, als es mit weiteren Weihnachtsliedern im Minutentakt in vorweihnachtliche Stimmung versetzt wurde. Dieter Kuhlmann führte durchs Programm und als Chorleiter dirigierte er die Band zu Höchstleistungen.

Weitere Höhepunkte ließen die Musiker folgen, etwa als Gabi Giebel das moderne US-amerikanische Weihnachtslied „All I Want for Christmas Is You“ besang. Das Finale kündigte sich mit dem Lied „Baby, It's Cold Outside“ (Draußen ist Frost, mein Schatz) an. Die Big Band spielte das Lied und Martina Schwering sang dazu im Duett mit Frank Holtkamp-Endemann.

Nach diesem Auftritt, den die Big Band 2020 und 2021 coronabedingt ausfallen lassen musste, war dieses „Jazzy Christmas“-Konzert eine grandiose Rückkehr. Und für die Erneuerung der Orgel in der Petruskirche spendeten die Besucherinnen und Besucher kräftig. Zuvor gab das Publikum hochverdienten und anhaltenden Beifall, der von den Musikerinnen und Musikern mit einer Zugabe belohnt wurde.