Sting trifft Bach und Schlager  

Es ist ein ungewöhnlicher Mix, an den sich die Musiker vom „Trio Coiffeur“ während der nächsten „Hörstunde“ wagen: Die Musiker covern Stücke von Sting, Keith Jarrett, Pat Metheny, Stevie Wonder oder auch Charles Trenet und Astor Piazzolla. Sogar vor Bach und Schlagern der 20er- und 30er-Jahre schrecken die drei Musiker nicht zurück.

Das „Trio Coiffeur“ gestaltet am Mittwoch die nächste „Hörstunde in der Kornbrennerei.

Unter der Fahne des melancholischen Jazz segelt bei der nächsten Auflage die alte Fregatte „Hörstunde“: Am Mittwoch (23. März) wird ab 19.30 Uhr das „Trio Coiffeur“ den Brennraum der Kornbrennerei (Steinstraße 9a) mit verträumten Klängen fluten. „Trio Coiffeur“, das sind Uwe Michalak an der Gitarre, Reinhard Kappenberg an Saxofon und Klarinette sowie Matthias Haselier-Bartlett am Kontrabass. Die Songs, Lieder und Stücke sind laut einer Mitteilung der Veranstalter „vor allem melancholisch, von einem ruhigen Puls getragen, der durch alle Spannungen doch nach Harmonie und Dauer strebt“.

Neben eigenen Kompositionen covern die Musiker Stücke von Sting, Keith Jarrett, Pat Metheny, Stevie Wonder oder auch Charles Trenet und Astor Piazzolla. Sogar vor Bach und Schlagern der 20er- und 30er-Jahre schrecken die drei Musiker nicht zurück.

Der Eintritt ist wie immer frei, aber die Organisatoren Marion und Arnold Illhardt freuen sich wie immer über Spenden. Für Getränke ist gesorgt. Es wird darum gebeten, die tagesaktuellen Hygienevorschriften zu beachten. Es handelt sich um eine Veranstaltung des ISG Telgte in Kooperation mit den Kulturnomaden.