Strahlende Kinderaugen bei der Lesenacht

Aktion an der Don-Bosco-Schule

Am Freitagabend fand in der Don-Bosco-Schule wieder eine Lesenacht statt. Ausgestattet mit Kuscheltieren, gemütlichen Kissen und Decken kamen viele Kinder mit ihren Eltern, um sich verschiedene Bücher vorlesen zu lassen. Diese Aufgabe übernahmen engagierte Eltern mit Begeisterung. Organisiert wurde diese Aktion vom Förderverein Boscollino.

In der Aula bot das Lesenacht-Team Popcorn, Süßigkeiten-Tüten, Brezeln, Würstchen und Getränke an. Die Einnahmen aus dem Verkauf kommen ausschließlich den Kindern der Don-Bosco-Schule zugute. Der Förderverein unterstützt seit Jahren viele wiederkehrende Projekte, wie etwa Theater-, Zirkus- oder Trommelprojekte. Walburga Westbrock und ihr Team von der Buchhandlung präsentierten zudem viele interessante Bücher. Zahlreiche Eltern nutzten die Gelegenheit gerne zum vorweihnachtlichen Shopping am Abend.