Strandsicherung an der Küste

Fünf Rettungsschwimmerinnen und Rettungsschwimmer der DLRG Telgte waren jetzt eine Woche lang am Weidefelder Strand bei Kappeln im Einsatz. Wachführer Günter Rickert, Bootsführer Leon Scheffler und die Wasserretter Miriam Rickert, Anna-Lena Cieslik und William Klaffke übernahmen die Wache nahe der Schleimündung.

„Dass die Rettungsschwimmer aus Westfalen in Schleswig-Holstein an der Ostsee ihren Dienst ableisten, wird durch den Zentralen Wasserrettungsdienst der DLRG möglich gemacht: Dabei werden Wachen an Stränden entlang der Nord- und Ostseeküste durch Wasserretter aus ganz Deutschland besetzt“, heißt es in einer Pressemitteilung der Verantwortlichen.

Der Weidefelder Strand liegt nahe des Ferienresorts Port Olpenitz. Durch die in einigen Bundesländern noch laufenden Sommerferien waren viele Familien mit Kindern zu Gast. Das Wetter spielte mit, so dass der Strand gut besucht war.

Neben kleineren Blessuren hatten die Telgter noch mit den ablandigen Winden zu kämpfen: Dadurch wurden aufblasbare Spielgeräte, Luftmatratzen und Stand-Up-Paddle-Boards abgetrieben, so dass die Wassersportler Unterstützung benötigten, um wieder an den Strand zu gelangen.

Nach einer Woche ziehen die Rettungsschwimmer aber ein positives Fazit: Sie konnten die Wache am Samstag der nachfolgenden Wachmannschaft aus dem Kreis Soest ohne größere Vorkommnisse übergeben.