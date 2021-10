Streit endet im Krankenhaus

Eine Feier mit rund 100 Jugendlichen endete am Sonntag um 0.48 Uhr für einen 18-Jährigen mit einer Fahrt ins Krankenhaus. Auf der Party in der Bockhorner Heide waren nach Polizeiangaben zunächst ein 18-jähriger Telgter und ein 21-jähriger Münsteraner aneinander geraten. Dabei schlug der Münsteraner mit einer Flasche gegen den Kopf des 18-Jährigen. Nachdem sich der Verletzte abseits hingesetzt hatte, wurde er erneut von dem 21-Jährigen attackiert. Diesem Streit ging eine Auseinandersetzung voraus, in die eine 16-Jährige verwickelt war. Diese soll von dem 18-Jährigen unsittlich berührt worden sein. Nach einer kurzen Diskussion mit dem 21-jährigen Freund der Jugendlichen hatte sich die Gruppe wieder getrennt, bis der 18-Jährige eine Flasche in Richtung der anderen warf.