Streit um Müll endet am Boden

Weil ein Unbekannter einfach Müll in eine Einfahrt geworfen hatte, ist am Münstertor ein heftiger Streit entbrannt, in dessen Verlauf ein Mann zu Boden ging.

In einer Einfahrt unerlaubterweise abgeladener Müll hat am Dienstag gegen 20 Uhr dazu geführt, dass sich zwei Männer nicht mit Worten gestritten, sondern sich auch körperlich attackiert haben. Ein Unbekannter Mann war laut Polizeibericht mit einem Lastenrad an der Einfahrt am Münstertor vorbeigefahren und hatte Müll hineingeschmissen. Als ihn die 55-jährige Bewohnerin ansprach und darum bat, den Müll wieder mitzunehmen, entbrannte ein Streit. Die 55-Jährige holte ihren 55-jährigen Lebensgefährten zur Hilfe. Als dieser auf Ort des Geschehenes eintraf, begann zunächst ein neuerlicher verbaler Streit. In dessen Folge schickte der unbekannte Lastenradfahrer den Telgter zu Boden. Als sich der 55-Jährige wieder aufgerappelt hatte, gab er dem Unbekannten eine Backpfeife. Letzterer fuhr daraufhin mit seinem Rad davon, drohte dem Telgter dabei aber mit Gesten. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: sehr groß und kräftige Statur. Er wurde von zwei Frauen auf Rädern begleitet. In dem Lastenrad saß ein Kind. Hinweise zu dem unbekannten Müllentsorger nimmt die Polizei in Warendorf unter

0 25 81/94 10 00 oder poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.