Stress von morgens bis abends

Norbert Woestmeyer, Organisator des Frühlingsfestes, zieht seit 14 Jahren die Fäden. Und offensichtlich hat er einen guten Draht zu Petrus: „Bei allen 14 Stadtfesten, die ich organisiert habe, war das Wetter so schön wie heute,“ strahlt der Planer beim Blick in den Himmel.

„Wir sind ein eingespieltes Team,“ lobt Norbert Woestmeyer bei einer Tasse Kaffee in einer Pause die Zusammenarbeit mit der Kaufmannschaft, mit den vielen Beteiligten und mit den Verantwortlichen. Sein Handy klingelt an diesem Tag fast ununterbrochen. „Bereits gestern Abend erhielt ich das erste Telefonat eines Händlers: „Mein Stellplatz ist besetzt“, sei eine traurige Stimme zu hören gewesen. Norbert Woestmeyer bleibt immer freundlich und gelassen, auch wenn die Herausforderung groß ist: „Es gibt für alles eine Lösung, sagt er. „Suchen Sie sich einen Parkplatz,“ antwortete er. „Um 6.30 Uhr bin ich vor Ort.“ So früh begann nämlich am Sonntag die Arbeit von Norbert Woestmeyer. 100 Flohmarktbeschicker warteten zu diesem Zeitpunkt bereits auf die Standzuteilung. Und danach kamen die 30 Händler, die ab 11 Uhr alles aufgebaut haben mussten.

Denn dann erfolgte die Abnahme. Polizei, Ordnungsamt, Feuerwehr, Deutsches Rotes Kreuz und Bauhof begleiteten Norbert Woestmeyer. Straße für Straße nahmen sie sich vor. Dort, wo noch Verbesserungen notwendig waren, wurden diese erledigt. Schließlich gab es grünes Licht.

Die Stadt war voll – so voll wie vor Corona. Und Woestmeyer sagt: „Die Menschen sehen so glücklich aus, freuen sich und haben Lust, endlich wieder Veranstaltungen zu besuchen.

Wenn die Besucher die Stadt verlassen, endet für ihn die Arbeit noch längst nicht. Dann beginnt die Nachbereitung und Aufräumen. Das Telefon klingelte noch viele Mal. Als endlich zu später Stunde das Handy ausgeschaltet wird, viel eine Menge Anspannung von ihm.