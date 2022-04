Strohballenbrand sorgt für Großeinsatz

Aus bislang unbekannter Ursache geriet am Ostersonntag ein Strohsilo in der Bauerschaft Bester Feld in Brand. Das Feuer drohte, auf eine angrenzende Halle überzugreifen.

Großeinsatz am Feiertag für die Freiwillige Feuerwehr: Aus bislang unbekannter Ursache geriet am Ostersonntag gegen 13 Uhr ein Heusilo in der Bauerschaft Bester Feld in Brand. Die besondere Schwierigkeit dabei war eine Traglufthalle in unmittelbarer Nähe zu den brennenden Heuballen. Darin waren mehrere Wohnwagen untergestellt.

Beim Eintreffen der ersten Kräfte der Feuerwehr drohte das Feuer bereits auf die Halle samt der Campingfahrzeuge überzugreifen, so Einsatzleiter Benjamin Schürholt. Die Löschzüge Telgte und Westbevern sowie die sogenannte Löschwasserkomponente der Feuerwehren Telgte, Everswinkel und Ostbevern wurden umgehend alarmiert. Durch den koordinierten Einsatz von rund 50 Feuerwehrleuten gelang es schließlich, ein Übergreifen des Feuers auf die Halle zu verhindern. Lediglich ein Wohnwagen wurde nach ersten Erkenntnissen beschädigt.