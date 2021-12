Stromtrasse führt durch Ostbevern und vielleicht auch durch Telgte

Ein zentraler Baustein der Energiewende mit dem Ausstieg aus der Kohle ist die neue Stromautobahn, die der Übertragungsnetzbetreiber Amprion plant. Windstrom aus Schleswig-Holstein und Niedersachsen soll voraussichtlich ab 2030 durch noch unterirdisch zu verlegende Leitungen von der Nordsee nach Nordrhein-Westfalen transportiert werden. Vorgesehen sind eine 440 Kilometer lange Erdkabelleitung von Heide im Kreis Dithmarschen nach Marl-Polsum im Kreis Recklinghausen und eine weitere, 270 Kilometer lange Leitung von Wilhelmshaven nach Hamm. Und eben letztere Verbindung wird den Kreis Warendorf von Norden nach Süden durchqueren. Auf jeden Fall tangiert wird die Gemeinde Ostbevern. Eine Variante führt westlich, die andere östlich am Ort vorbei. Würde sich Amprion für Ostbeverns Westseite entscheiden, verliefe die Trasse in der Folge zwischen Telgte und Raestrup hindurch in Richtung Everswinkel. Würde die Ostvariante den Zuschlag bekommen, wäre Telgte nicht betroffen. Dann ginge es über Müssingen in Richtung Süden.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

inklusive Prämie