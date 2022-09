Stück über Freiheit und Grenzen

Das Stück „Hier kommt keiner durch“ wurde am Donnerstag für die Zweitklässler der Marienschule aufgeführt. Dabei handelt es sich um eine Inszenierung für Kinder, in denen es um die Themen Freiheit und die Grenzen von Macht geht. Zuvor war das Ganze in Workshops mit den Kinder erarbeitet worden.

Aufführung von „Hier kommt keiner durch“ des Jungen Theaters Münster in der Marienschule

Hat der General wirklich die Macht, die Grenze dichtzumachen und einen Übertritt zu verhindern? Mit dieser Frage beschäftigte sich am Mittwoch ein Kinderstück, das in der Turnhalle der Marienschule aufgeführt wurde.

Hier kommt keiner durch“: Der Befehl des Generals ist durchzusetzen, auch wenn noch zuvor reger Grenzverkehr herrschte. Doch es sei wie es will, die Grenze ist nun dicht. Da helfen – zumindest zu Beginn – auch gute Argumente nicht weiter. Die Menge wird immer aufgeregter. Eigentlich ist es überhaupt nicht mehr einzusehen, dass es eine Grenze geben soll, nur weil ein General das bestimmt hat.

Doch plötzlich kullert ein Ball über die Grenze – der Bann scheint gebrochen. Immer mehr Menschen gewährt der Aufpasser den Übertritt. Als der General den Aufpasser dafür verhaften will, erhebt sich die Menge – die Freiheit ist zum Greifen nahe.

Das Stück „Hier kommt keiner durch“, das das Junge Theater Münster und Musiker des Sinfonieorchesters Münster am Mittwochmorgen für die Zweitklässler in der Turnhalle der Marienschule aufführte, hat nicht erst seit dem Krieg in der Ukraine eine besondere Brisanz bekommen.

Es handelt sich dabei nach Angaben von Dramaturgin Angela Merl um ein „musikalisch-theatrales Spektakel über Freiheiten, Grenzen und die Dynamik von Macht“.

Nur zwei Darsteller spielten – begleitet von den Musikern des Sinfonieorchesters – alle Charaktere: Vom General, der unter seinem langen Schnurrbart die Konsonanten bis ins Komische dehnt, bis zur Reporterin, die ihre Sensationen auf Schweizerdeutsch ins Mikro spricht. Dafür werfen sie sich die mit Kindern gemeinsam gebastelten Kostüme über.

Die Idee für das Stück, das vom Theater Bonn und dem Beethoven-Orchester Bonn übernommen wurde, entstammt einem Bilderbuch von Isabel Minhós Martins und Bernardo P. Carvalho, das 2017 mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis ausgezeichnet wurde.

Um die durchaus schwierige Thematik mit den Zweitklässlern entsprechend vorzubereiten, war Musiktheater-Pädagogin Sabine Kuhnert bereits vorher in der Marienschule zu Gast.

In Workshops arbeitete sie mit den Kindern zum Thema Grenzen und mit welchen Argumenten es möglich sein muss und soll, solche Barrieren zu überwinden.

Bei den Kindern weckte sie dabei nach Angaben der Schule ein hohes Interesse an dem Stück und dem Theater im Allgemeinen. Nach der Aufführung am Mittwoch, die von den Zweitklässlern begeistert verfolgt wurde, gibt es in der Adventszeit einen weiteren Höhepunkt. Dank der Unterstützung des Fördervereins der Marienschule wird es eine Theaterfahrt nach Münster geben.

Dann können die Kinder echtes Bühnenflair genießen.